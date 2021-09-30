Директор Моргенштерна: артисты получают 90% доходов от стриминга

Владимир Шавгулидзе опроверг мнение, что доходы от концертов составляют большую часть заработка музыкантов.

Большие артисты получают 90% доходов от стриминга, заявил концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе в пресс-центре НСН. Он опроверг мнение, что доходы от концертов составляют 70-80% от заработка музыкантов.

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«Какие 70-80%? В стране с таким тотальным развитием стриминга, который с каждым днем неуклонно растет, о каких потерях может идти речь? Доход любого большого артиста в пандемийное время со стриминга составляет 90% от общих доходов. У большого артиста, даже если у него будет очень плотный концертный график, доход от стриминга будет равен 70-80%, но не наоборот», - рассказал Шавгулидзе.

Ранее Шавгулидзе опроверг отмену концертов Моргенштерна из-за жалоб.


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ФОТО: pxhere.com
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