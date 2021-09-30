Психолог напомнила об ответственности родителей за «пристрастие к Моргенштерну»
Евгения Береза рассказала, что родители не вправе перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство.
Безответственные родители не должны пытаться переложить ответственность за воспитание ребенка на государство, не запрещающего противоречивое творчество рэпера Моргенштерна, заявила клинический психолог Евгения Берёза в пресс-центре НСН.
«У детей во время пубертатного периода ощущает острое ощущение небезопасности. И этот период опасен с точки зрения влияния извне. И без поддержки и принятия себя родителями у них начинается естественный бунт, в котором они пытаются доказать, что он могут. У родителей есть две ошибки: либо они начинают давить этот бунт, чем провоцируют еще большую реакцию, либо дают полную свободу, снимая с себя ответственность и перекладывая ее на государство. Безответственным родителям хорошо говорить, что у нас нет закона, запрещающего Моргенштерна, и поэтому их ребенок употребляет наркотики. Это не так. Это вы плохо занимались своим ребенком и не объяснили ему, что наркотики - это плохо», - уверена Берёза.
Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН пожаловалась на невозможность проследить за детьми в интернете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- В Туле признали законным отстранение от работы непривитых заводчан
- Украинский телеканал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом
- СМИ: Главред The Insider Доброхотов объявлен в розыск
- Пятерым боевикам ИГ дали до 25 лет колонии за подготовку терактов в Москве
- Глава Еврокомиссии поддержала вступление Сербии в ЕС
- Более 127 тыс. россиян призовут в армию осенью
- Бывший президент Франции Саркози получил год тюрьмы
- Глава концерна «Тракторные заводы» задержан по делу о крупной растрате
- В Верховной раде начали процедуру отставки спикера парламента Разумкова
- Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru