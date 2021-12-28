29.12.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с сенатором Людмилой Нарусовой на тему: «Пытки в тюрьмах: как государство борется с жесткостью?»

Одним из острых вопросов, который был задан на ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину, — о пытках в российских тюрьмах. Глава государства заявил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы, а около десятка человек уволены. Напомним, что тема проявления жестокости в тюрьмах не утихает с момента публикации материалов правозащитниками организации Gulagu.net, где запечатлены случаи издевательств над осужденными в учреждениях ФСИН России.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и сенатор Людмила Нарусова заявили разработке законопроекта по ужесточению наказаний за пытки. Однако позднее, из сообщений СМИ стало известно, что в Госдуму внесли другой законопроект на эту тему, инициаторами которого стали сенаторы Клищас и Полетаев, а также примкнувший к ним депутат Крашенинников.

В ходе брифинга планируется обсудить ряд вопросов, связанных

с законопроектами по поводу ужесточения наказаний за пытки в тюрьмах.

Участник брифинга:

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

