Нарусова: Пострадавший от насилия должен браться под госзащиту на этапе следствия
ФСБ не считает нужным защищать на этапе следствия пострадавших от насилия в тюрьмах, рассказала Людмила Нарусова.
Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что предлагает брать под госзащиту пострадавших от насилия в колонии еще на этапе доследственной проверки.
«Человек, который пострадал, заключенный и подозреваемый, должен браться под государственную защиту не после доследственной проверки, а до нее, потому что понятно, что в ходе проверки на него будет оказано давление, возможно, применены новые пытки, и он откажется даже от того, на что жаловался в свое время. Но именно тогда, когда мы впервые поставили этот вопрос, мы получили ответ от ФСБ и МВД о том, что они считают эти нормы избыточными. Что называется, без комментариев - ни убавить, ни прибавить. Поэтому то, что сейчас, после опубликованных материалов Gulagu.net, это всколыхнулось и вышло на новый уровень – это можно только приветствовать», - отметила Нарусова.
Ранее глава отдела расследований в Оренбургском филиале Комитета против пыток Сергей Бабинец заявил, что закон об ужесточении ответственности за пытки в местах лишения свободы требует аккуратного и взвешенного обсуждения, в противном случае документ рискует оказаться «выстрелом вхолостую».
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