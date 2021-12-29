«Случайный электрошокер?»: Нарусова возмутилась «лазейкой» в законопроекте о пытках

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» свои разногласия с законопроектом против пыток сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенниникова, который они внесли на обсуждение в Госдуму 20 декабря.

«Хочу объяснить, в чем наше несогласие с уже внесенным законопроектом. Клишас показал мне тот проект, который он подготовил с Крашенинниковым. Повторюсь, такого рода проекты должны делаться в тесном сотрудничестве с людьми, которые много лет занимаются этой проблемой, а не за две недели в тиши кабинетов. На мой взгляд, при видимости ужесточения наказания, введения нового субъекта «сотрудник ФСИН», отсутствие срока давности – на практике это работать не будет! Определение «пыток» слово в слово переписано с Конвенции ООН, которую Россия, подписав, так и не приняла. Как всегда, есть и небольшая поправка. Например, «не является пыткой причинение боли и страданий, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций и/или вызываются ими случайно». Это ловушка, вернее, лазейка для того, чтобы не осуждать тех, кто применяет жестокие пытки не только в камерах, но и в автозаках. Включить электрошокер случайно? Или вставить кипятильник в задний проход случайно? Это оставляет простор для произвола во всех действиях подобного рода», - возмутилась она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экс-глава ФСИН Александр Калашников сам обратился с просьбой снять его с поста, это не было связано с пытками в тюрьмах.

