Сенатор Нарусова призвала не считать доказательством выбитые под пытками признания
Суды не учитывают, что многие показания и признания выбиваются с помощью пыток, поэтому надо законодательно сделать такую практику бессмысленной, считает член Совета Федерации.
Необходимо признать пытки недопустимым доказательством, заявила сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Почему происходят пытки? В СИЗО бьют для устрашения. Пытают садисты, пытают следователи или дознаватели, чтобы облегчить себе задачу при отсутствии доказательств. Поэтому главное наше предложение – комплекс мер, позволяющий искоренить пытку как явление, сделать ее бессмысленной. Наше предложение и наш проект предлагал поправки в статью 75 УПК РФ, где приводится список недопустимых доказательств. Если мы признаем пытку (показания, выбитые под пытками - прим. НСН) недопустимым доказательством, и во время судебного процесса будет заявлено, что признание было выбито под пытками, то уже сейчас можно было бы по существующему закону отправить [дело] на доследование и создать особое расследование, почему они были применены. Но этого не происходит, суды не принимают во внимание такие заявления. И бессмысленность показаний и признаний, выбитых под пытками, совершенно отсутствует», - пояснила глава рабочей группы по подготовке законопроекта против пыток.
Ранее Людмила Нарусова объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» свои разногласия с законопроектом против пыток сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенниникова, который они внесли на обсуждение в Госдуму 20 декабря.
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