Нарусова раскритиковала авторов внесенного в ГД законопроекта о пытках

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что проект рабочей группы так и не был согласован с законопроектом сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенниникова, который внесли на обсуждение в Госдуму ранее в декабре.

«Я опасаюсь, что возбуждение общественного мнения может не привести к каким-то итогам. Клишас и Крашенинников написали, что узнали о пытках три недели назад, тогда как мы ведем работу над законопроектом с 2018 года, при сильном сопротивлении ФСБ и органов МВД. 22 ноября мы провели окончательное заседание рабочей группы при Совфеде, и было решено, что до Нового года будет внесен законопроект. У нас были многолетние наработки правозащитников, экспертного сообщества, СПЧ, которые изнутри знают, как это происходит, не в тиши кабинетов, как господа Клишас и Крашенинников. Мы это приняли, обработали, должно было состояться наше совместное заседание 20 декабря, чтобы мы сели и обсудили два наших проекта. К 11 часам я еду на работу на это обсуждение, включено радио, и я слышу, что в 9 утра Клишас и Крашенинников внесли свой законопроект без согласования с коллегами в Совфеде. Андрей Александрович сказал, что не хочет ссориться с силовиками: "Наш проект они одобрят, а ваш, скорее всего, нет". Это тоже оставлю на совести уважаемых коллег», - рассказала сенатор.

Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что законопроект об ужесточении наказания за пытки может остановить беспредел в тюрьмах, однако власти пока предпринимают противоречивые действия.

