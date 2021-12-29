Сенатор Нарусова перечислила главные проблемы ФСИН

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова перечислила проблемы ФСИН и пути их решения в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Контроль руководства ФСИН над учреждением ослаблен; сама система покрывает и прячет преступления; служба собственной безопасности не работает; расследования проводятся для галочки... Эти проблемы могут быть решены восстановлением контроля над структурами ФСИН и руководством ведомства. Тогда же (в 2018 году - прим. НСН) мы поставили вопрос о том, что правозащитники давно проработали механизм проверки сообщений о проводимых насилиях. Члены Совета по правам человека дали рекомендации, которые легли в основу законопроекта, хочу сказать им слова большой благодарности. Но все это не внедряется, потому что требует конкретных решений от руководства Следственного комитета России и Генпрокуратуры. Самый главный алгоритм, который в 2018 году предлагался, о том, что и прокуратура, и следствие должны брать такие факты пыток в Центральный аппарат, потому что на уровне регионов «рука руку моет», и никогда не бывает случаев, чтобы устанавливали виновных или истину в этом вопросе», - посетовала сенатор.

Ранее более 300 заключенных колонии №13 в Саратове отказались от заявлений о пытках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных Снежану Мунтян.

