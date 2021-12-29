«Приехали!»: Нарусова опасается, что в России «наштампуют» смертные приговоры невиновным
Разговоры об отмене моратория на смертную казнь свидетельствуют о неблагополучной ситуации в российском правовом поле, уверена сенатор Нарусова.
Отказ от смертной казни – это международное и внутрироссийское обязательство, напомнила сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Председатель КС РФ выступил с такой инициативой [отменить мораторий на смертную казнь], что говорит о том правовом неблагополучии, которое у нас существует. Это международные обязательства России – запрет смертной казни, это Конституция Российской Федерации! И когда председатель Конституционного суда предлагает нарушить Конституцию – что называется, «приехали»! Тем более, учитывая, какие у нас суды, и как работают суды, когда признания под пытками не считают недостоверными, то штамповать смертные приговоры они могут с такой же легкостью. Невиновным», - заключила сенатор.
Ранее правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди.
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