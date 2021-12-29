Нарусова подвергла критике «правохоронительные» органы из-за пыток

Факты насилия в местах лишения свободы были известны части сенаторов от правозащитников еще три года назад, рассказала сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Насилие не только в тюрьмах, оно есть и в СИЗО, и в других правоохранительных органах, которые должны стоять на страже закона. Но применением насилия, неоправданной жестокости, пыток из правоохранительных органов они становятся правохоронительными. Это не игра слов, это факты нашей реальной жизни. Статистика, которую ведут эти органы, недостоверна, и, на мой взгляд, лучше ориентироваться на ту статистику, которую ведут правозащитники. Они работают «в поле», ходят по тюрьмам, по СИЗО, по колониям, они собирают информацию о пытках от самих осужденных, поэтому мы склонны доверять больше этой информации, созданной не для отчетности, а для того, чтобы помочь законодателями определить те нормы закона, которые помогут действительно искоренить пытки. Но вообще мы начали эту работу еще три года назад, парламентские слушания проводили 24 октября 2018 года. Уже тогда звучали слова, и мы информацию имели от правозащитников, за что им большое спасибо», - рассказала сенатор.

Ранее президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос Ксении Собчак о жестоком обращении с заключенными, отметив, что все уголовные дела необходимо довести до конца.

