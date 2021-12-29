Сенатор Нарусова: «Лишение сна - это разве не пытка?»

В понятие пыток необходимо включить издевательства, не связанные с физическим насилием, призвала сенатор Людмила Нарусова.

Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала законодательно запретить пытки, не связанные с физическим насилием.

«Не учтено, и мы считаем, что должно быть расширено понятие пыток, которые не связаны с физическим насилием. У нас есть много данных о том, что человека допрашивают по 12 часов, не давая возможности ему выйти в туалет, выпить стакан воды. Если это нездоровый человек, не дают выпить лекарства. Более того, лишение человека сна, света практикуется повсеместно, когда в течение ночи каждый час человека будят, чтобы убедиться, что он не совершил побег. Разве это не пытка? Она не связана с насилием, но это тоже причинение страданий, воздействие на его психическое состояние», - поделилась данными Нарусова.

Ранее оппозиционер и блогер Алексей Навальный, заключенный в ИК-2 Владимирской области, неоднократно передавал через представителей защиты, что в колонии нарушается его право на непрерывный сон. По его словам, из-за статуса склонного к побегу проверяющие будят его ночью каждый час. Этот статус с него сняли только в декабре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Людмила НарусоваТюрьмыСонПытки
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