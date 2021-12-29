Сенатор Нарусова: «Лишение сна - это разве не пытка?»
В понятие пыток необходимо включить издевательства, не связанные с физическим насилием, призвала сенатор Людмила Нарусова.
Сенатор, глава рабочей группы Совета Федерации по подготовке законопроекта против пыток Людмила Нарусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала законодательно запретить пытки, не связанные с физическим насилием.
«Не учтено, и мы считаем, что должно быть расширено понятие пыток, которые не связаны с физическим насилием. У нас есть много данных о том, что человека допрашивают по 12 часов, не давая возможности ему выйти в туалет, выпить стакан воды. Если это нездоровый человек, не дают выпить лекарства. Более того, лишение человека сна, света практикуется повсеместно, когда в течение ночи каждый час человека будят, чтобы убедиться, что он не совершил побег. Разве это не пытка? Она не связана с насилием, но это тоже причинение страданий, воздействие на его психическое состояние», - поделилась данными Нарусова.
Ранее оппозиционер и блогер Алексей Навальный, заключенный в ИК-2 Владимирской области, неоднократно передавал через представителей защиты, что в колонии нарушается его право на непрерывный сон. По его словам, из-за статуса склонного к побегу проверяющие будят его ночью каждый час. Этот статус с него сняли только в декабре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Следователь объяснил требование смягчения меры пресечения блогеру Хованскому
- Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО
- Дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
- «Процесс происходит постепенно»: МИД РФ о признании талибов
- Казахстан полностью исключил смертную казнь
- Писатель Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
- Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП
- СМИ: ЦСКА с Нового года возглавит Николич
- Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в Белоруссии
- СМИ: пожар произошёл в ковидном госпитале в Красноярске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru