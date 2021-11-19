29.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг «Пора защитить законом домашних животных!» с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым накануне Всемирного дня домашних животных, который празднуется 30 ноября.

Согласно статистике в Российской Федерации насчитывается более 22 млн. собак и более 40 млн. кошек. 59% российских семей имеют питомцев. Наша страна по этому показателю обгоняет большинство государств. В то же время, законодательство, защищающее братьев наших меньших начало формироваться в России всего несколько лет назад, и за это короткое время в данной сфере произошла настоящая законодательная революция. То, как будут защищены домашние животные и их владельцы, а также другие вопросы обсудим на брифинге.

Как будут наказывать за выброшенных животных?

Когда в Российской Федерации введут регистрацию домашних питомцев?

Почему владельцы животных сталкиваются с многочисленными запретами и ограничениями?

Почему необходимо запрещать самовыгул и вводить льготную стерилизацию?

Почему незаконны попытки ограничить количество домашних питомцев, проживающих в квартирах?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



