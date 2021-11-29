В Госдуме осудили «Голубой огонек» за эксплуатацию тигра
Депутат Владимир Бурматов попросил вырезать из новогоднего эфира кадры с тигренком.
Ужесточение законодательства о содержании запрещенных к содержанию животных позволит урегулировать проблему с коммерческими съемками, которые проводят, в том числе, и федеральные телеканалы. Об этом в пресс-центре «НСН» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он отметил, что к запрещенным к содержанию животным относятся тигры, львы, леопарды, крокодилы, медведи, волки.
«Тема очень важная, потому что это возможность переломить ситуацию с коммерческими фотографами - теми, кто использует диких животных в коммерческих целях. Они же их содержат у себя в квартирах или в частных домах. И теперь они могут быть оштрафованы за содержание запрещенных животных на 150 тысяч. Напомню, что впереди Новый год, и сейчас ко мне валом пошли сообщения о том, что символ будущего года – тигров начали использовать в самых неподобающих и неприспособленных для этого местах. А началось все с нашего уважаемого федерального канала, куда на съемки «Голубого огонька» притащили тигренка и показали на всю страну. В связи с этим мы инициировали проверки. Но я еще раз обращаюсь к руководству канала с просьбой снять этот сюжет с эфира. От этого праздничная программа ничего не потеряет. Утверждать такие нормы поведения с животными, которых нельзя использовать в таких целях – это неправильно. И сейчас, к сожалению, мы это наблюдаем: сауны, рестораны, бары тащат к себе неизвестно откуда взятого тигра, потому что они поняли, что так можно. Это может привести к трагедии как для животных, так и для посетителей этих заведений», - возмутился он.
Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточится наказание за ненадлежащее обращение с животными.
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