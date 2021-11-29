«Животные гибнут!»: Бурматов призвал вернуть лицензирование в сфере ветеринарии
Недобросовестные ветеринары наживаются на россиянах, но правительство пока не хочет вводить лицензирование этой деятельности, заявили в Госдуме.
В Госдуме прорабатывается вопрос о создании реестра ветеринарных врачей совместно с Минсельхозом. Об этом в пресс-центре НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Проблема в том, что ветеринарная деятельность не лицензируется. Она раньше была лицензируемая, а потом эту норму сняли. И сейчас фактически никакого входного барьера на этот рынок нет. С моей точки зрения идеально было бы вернуть лицензирование и создать реестр ветеринарных врачей. Но, к сожалению, коллеги из правительства против возвращения лицензирования. Они считают, что создаст административные барьеров для . Но создание реестра ветеринарных врачей на базе саморегулирующейся ветеринарной организации мы сейчас с Минсельхозом обсуждаем», - отметил Бурматов.
Депутат отметил, что многие граждане России становятся жертвами мошенничества в сфере ветеринарии.
«У нас действительно мошенничества в сфере ветеринарии много. Жертвами становятся и животные и люди. Животные – потому что гибнут, люди – потому что теряют сотни тысяч рублей, отдавая эти деньги мошенникам. Потом доказать что-то, к сожалению, невозможно. Тысячи животных ежегодно мы теряем из-за мошенников», - добавил Бурматов.
В 1998 году отменили лицензирование ветврачей. Лицензирование оказания платных услуг ветеринарии в России отменили в 2005 году.
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