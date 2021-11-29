«Чушь, бред и провокация»: Бурматов исключил налог на животных в России

Он напомнил, что в России более 80% граждан считают животных членами семьи.

«Членов семьи не облагают налогами. В России подобные инициативы могут привести к массовому избавлению от питомцев. Поэтому они контрпродуктивны. Разговоры по поводу - налогов это все чушь, бред и провокация», - добавил депутат.

В России задумались о введении налога на домашних животных. Пока это может коснуться тех, кто содержит нестерилизованных питомцев. Подобную инициативу продвигает президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

