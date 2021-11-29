«Чушь, бред и провокация»: Бурматов исключил налог на животных в России

Людям, которые подбирают животных с улицы, должно помогать государство, уверен депутат Госдумы. 

Инициатива облагать владельцев животных налогами может привести к массовому избавлению от питомцев. Об этом в пресс-центре «НСН» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«В России налога на животных не будет никогда. Это, во-первых, невозможно в наших реалиях, а во-вторых - контрпродуктивно. У нас своя практика владения животными. У нас многие люди животных не покупают, а подбирают, берут с улицы, из подъезда. И этим людям надо сказать спасибо, а лучше чем-то помочь, чем давить, душить и так далее. Им надо условия создавать как со стороны государства, так и со стороны бизнеса», - заявил Бурматов.
Пора защитить законом домашних животных

Он напомнил, что в России более 80% граждан считают животных членами семьи.

«Членов семьи не облагают налогами. В России подобные инициативы могут привести к массовому избавлению от питомцев. Поэтому они контрпродуктивны. Разговоры по поводу - налогов это все чушь, бред и провокация», - добавил депутат.

В России задумались о введении налога на домашних животных. Пока это может коснуться тех, кто содержит нестерилизованных питомцев. Подобную инициативу продвигает президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:НалогЖивотные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры