Бурматов: Госдума введет административные штрафы за жестокость к животным
В Госдуме заявили, что штрафы за нарушения в приютах составят до 50 тысяч рублей.
Госдума рассмотрит введение административных штрафов за жестокое обращение с животными уже в декабре, также будут рассмотрены нормы о штрафах за нарушения в приютах и содержание запрещенных животных. Об этом в пресс-центре «НСН» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он напомнил, что ранее в 245 статью Уголовного кодекса были внесены изменения, касающиеся ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. По его словам, поправки которые запрещают судебным приставам и микрофинансовым организациям изымать за долги животных, были внесены и в Гражданский кодекс.
«Сейчас эта норма в КоАП уже стоит в повестке Госдумы и будет рассмотрена на ближайших заседаниях, я очень надеюсь, что это произойдет уже в декабре. Появится состав за жестокое обращение с животными. Дополнительно к статье УК РФ будут введены еще административные штрафы до 100 тысяч рублей, если не набирается на уголовный состав. У нас часто бывает, что уходят от уголовной ответственности те, кто жестоко обращается с животными просто потому, что нет оснований для возбуждения дела по 245 статье УК. Теперь будет введено административное наказание. Штрафы за выброшенных животных составят до 30 тысяч рублей, штрафы за нарушения при обращении с животными в цирках и зоопарках – до 200 тысяч рублей, штрафы за содержание запрещенных к содержанию животных – до 150 тысяч рублей, и штрафы за нарушения в приютах – до 50 тысяч рублей», - рассказал он.
Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов назвал владельцев домашних животных «дискриминированным большинством», отметив, что их права ущемляет бизнес.
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