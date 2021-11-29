В Госдуме назвали владельцев домашних питомцев «дискриминированным большинством»

Владельцы домашних животных в России – «дискриминированное большинство», так как их права ущемляет бизнес. Об этом в пресс-центре «НСН» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, это связано с тем, что владельцев домашних животных в России достаточно много, но при этом они не могут в полной мере пользоваться своими правами.

«Например, существует большая проблема пойти в кафе со своими питомцами. Это еще как-то возможно в Москве, в регионах – в виде исключения, в небольших городах – полный запрет. Перечеркнутая собака обычно помещается на двери кафе или ресторана где-то между зачеркнутой мороженкой и зачеркнутыми роликовыми коньками. То есть в мироощущении владельцев этого бизнеса животное – это что-то между роликовыми коньками и подтаявшей мороженкой. То есть нечто что-то представляющее такую же потенциальную опасность их бизнесу, как перечисленные объекты. Хотя понятно, что животное не представляет никакой угрозы этому бизнесу. То же самое касается торговых центров, общественного транспорта, пляжей и кинотеатров», - заявил Бурматов.

Он добавил, что аналогичные запреты затрагивают и другие объекты частной собственности.

«Вам скорее всего не сдадут квартиру, и вам тяжелее, чем людям, у которых питомцев нет, передвигаться в том числе и воздушным транспортом. При этом парадокс в том, что данное право поражено не государством, а бизнесом. Потому что государство за четыре года создает с нуля законодательную базу, защищающую животных и их хозяев. Другие государства делали это десятилетиями», - заключил депутат.

По данным статистики, в России 59% российских семей имеют как минимум одно или два домашних животных: более 22 миллионов собак и 40 миллионов кошек. При этом защищающее их законодательство начало формироваться в России всего несколько лет назад.