В Госдуме предложили ввести льготы на стерилизацию домашних животных

Некоторые хозяева отправляют животных на самовыгул, в результате чего увеличивается число бездомных животных, и учащаются случаи их нападения на людей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, один из способов решения этой проблемы – ужесточение наказания за выбрасывание домашних животных.

«Необходимо дать дополнительные полномочия регионам – это еще один законопроект, который мы скоро рассмотрим в первом чтении. Нужно ввести запрет самовыгула. Это большая проблема, когда владельческие животные ночью сторожат дом, а утром, забыв, как правило, покормить, их выгоняют на улицу. Иногда они нападают на людей, и кажется, что это бездомные собаки, а они оказываются владельческими. Их хозяев необходимо привлекать к уголовной ответственности», - заявил он.

Владимир Бурматов отметил, что такие владельцы часто не стерилизуют своих животных, что приводит к увеличению их числа на улице.