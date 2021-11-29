В Госдуме предложили ввести льготы на стерилизацию домашних животных
Депутат Владимир Бурматов считает, что в регионах необходимо запретить самовыгул и ввести бесплатную или льготную стерилизацию животных.
Некоторые хозяева отправляют животных на самовыгул, в результате чего увеличивается число бездомных животных, и учащаются случаи их нападения на людей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, один из способов решения этой проблемы – ужесточение наказания за выбрасывание домашних животных.
«Необходимо дать дополнительные полномочия регионам – это еще один законопроект, который мы скоро рассмотрим в первом чтении. Нужно ввести запрет самовыгула. Это большая проблема, когда владельческие животные ночью сторожат дом, а утром, забыв, как правило, покормить, их выгоняют на улицу. Иногда они нападают на людей, и кажется, что это бездомные собаки, а они оказываются владельческими. Их хозяев необходимо привлекать к уголовной ответственности», - заявил он.
Владимир Бурматов отметил, что такие владельцы часто не стерилизуют своих животных, что приводит к увеличению их числа на улице.
«Приплод от их животных гарантированно оказывается на улице, потому что в деревнях и в маленьких городах их никто не оставляет дома. И этим вынужден заниматься муниципалитет. Поэтому регионам необходимо дополнительное полномочие по введению льготной, а лучше бесплатной стерилизации и безнадзорных, и владельческих животных. Потому что проще стерилизовать одно животное, чем потом бегать за девятью его отпрысками»,- заключил депутат.
Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов рассказал, что в России планируют ввести обязательную регистрацию домашних животных.
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