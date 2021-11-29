Друзья животных: В Госдуме похвалили авиакомпании и поругали малый бизнес

Депутат Владимир Бурматов считает парадоксальным то, что крупные авиакомпании готовы идти на уступки владельцам домашних животных, а малый бизнес – нет. 


Некоторые авиакомпании пошли на уступки и упростили перевозку домашних животных, а вот малый бизнес навстречу питомцам и их владельцам пока не идет, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

Он отметил, что потребовался почти год работы комитета для того, чтобы авиакомпании смягчили правила перевозки для домашних животных.

«Сегодня S7, Уральские авиалинии, Utair пошли навстречу после наших обращений и увеличили норму провоза животных – максимальный допустимый вес, в салоне воздушного судна. Наш крупнейший перевозчик, «Аэрофлот», выпустил меморандум, мы сейчас ждем от них очередного ответа, как двигается его реализация, о том, что они тоже смягчают требования к перевозке животных на борту воздушного судна. Мы разговаривали с ними не с позиции силы, у нас нет рычагов давления. По закону РФ, правила перевозки регулируются самими авиакомпаниями», - рассказал он.

При этом, по словам Владимира Бурматова, «мелкий бизнес не хочет становиться pet-friendly».

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«Для меня это парадоксальная ситуация, потому что большинство готово к лояльности. Статистика показывает, что люди хотят путешествовать и передвигаться со своими питомцами. Например, количество поездок на такси с домашними животными за последние несколько лет увеличилось в три раза», - заключил депутат.

Ранее на брифинге в пресс-центре НСН Владимир Бурматов назвал владельцев домашних животных «дискриминированным большинством», отметив, что их права ущемляет бизнес.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииСредний И Малый БизнесДомашние Животные
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