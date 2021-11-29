В России введут обязательную регистрацию домашних животных

В России планируют ввести обязательную регистрацию домашних животных. Об этом в пресс-центре «НСН» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, подобная поправка сможет решить многие проблемы, связанные с содержанием животных.

«Минсельхоз внес поправки в закон о ветеринарии. Они пока касаются регистрации только сельскохозяйственных животных. Там намерены это исправить. Пока в Думу это обсуждение не внесено, но, тем не менее, проблема есть, поручение президента по учету идентификации домашних животных также есть», - рассказал он.