пресс-конференции
Анонс

Подмостки и овации: Почему частные театры стали популярнее государственных?

Информация

Начало конференции

13:00

22 декабря 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

22.12.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подмостки и овации: Почему частные театры стали популярнее государственных?»

Ежегодно театральные вузы в России выпускают 1300 дипломированных актеров, по данным Минкульта, 18% из них не трудоустраиваются по специальности. На Всероссийской актерской бирже количество размещенных резюме в семь раз превышает число вакансий. Не найдя места на действующих сценах, актеры объединяются в коллективы и создают собственные частные театры, число которых за последние пять лет выросло в десятки раз. Тем временем в России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. В Москве уже даже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена. Да и в Москве это престижно, например, у многих российских культурных деятелей есть свои частные театры: Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Петр Фоменко, Нонна Гришаева и многие другие.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Почему растет количество частных театров?
  • За счет чего развиваются частные театры?
  • Насколько сегодня выгодно иметь свой собственный частный театр?
  • Какой процент молодежи трудоустраивается после театрального вуза?
  • Как изменилось качество образования в театральных вузах?
  • Может ли частный театр конкурировать с государственным?
  • Как в частных театрах сценарии проходят «цензуру»?
  • Почему зрители все чаще стали предпочитать частные театры?
  • Что сегодня интересует зрителя?
  • Много ли молодежи приходит в театр работать?

Участники пресс-конференции:

  • Дмитрий Бикбаев, художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа»
  • Дмитрий Томилин ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона
  • Андрей Черкасов генеральный продюсер театра «Кашемир»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: пресс-служба МТС

партнеры

пресс-конференции