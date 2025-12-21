22.12.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подмостки и овации: Почему частные театры стали популярнее государственных?»

Ежегодно театральные вузы в России выпускают 1300 дипломированных актеров, по данным Минкульта, 18% из них не трудоустраиваются по специальности. На Всероссийской актерской бирже количество размещенных резюме в семь раз превышает число вакансий. Не найдя места на действующих сценах, актеры объединяются в коллективы и создают собственные частные театры, число которых за последние пять лет выросло в десятки раз. Тем временем в России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. В Москве уже даже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена. Да и в Москве это престижно, например, у многих российских культурных деятелей есть свои частные театры: Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Петр Фоменко, Нонна Гришаева и многие другие.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему растет количество частных театров?

За счет чего развиваются частные театры?

Насколько сегодня выгодно иметь свой собственный частный театр?

Какой процент молодежи трудоустраивается после театрального вуза?

Как изменилось качество образования в театральных вузах?

Может ли частный театр конкурировать с государственным?

Как в частных театрах сценарии проходят «цензуру»?

Почему зрители все чаще стали предпочитать частные театры?

Что сегодня интересует зрителя?

Много ли молодежи приходит в театр работать?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Бикбаев , художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа»

, художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Томилин ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона

ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей Черкасов генеральный продюсер театра «Кашемир»

