22.12.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подмостки и овации: Почему частные театры стали популярнее государственных?»
Ежегодно театральные вузы в России выпускают 1300 дипломированных актеров, по данным Минкульта, 18% из них не трудоустраиваются по специальности. На Всероссийской актерской бирже количество размещенных резюме в семь раз превышает число вакансий. Не найдя места на действующих сценах, актеры объединяются в коллективы и создают собственные частные театры, число которых за последние пять лет выросло в десятки раз. Тем временем в России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. В Москве уже даже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена. Да и в Москве это престижно, например, у многих российских культурных деятелей есть свои частные театры: Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Петр Фоменко, Нонна Гришаева и многие другие.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Почему растет количество частных театров?
- За счет чего развиваются частные театры?
- Насколько сегодня выгодно иметь свой собственный частный театр?
- Какой процент молодежи трудоустраивается после театрального вуза?
- Как изменилось качество образования в театральных вузах?
- Может ли частный театр конкурировать с государственным?
- Как в частных театрах сценарии проходят «цензуру»?
- Почему зрители все чаще стали предпочитать частные театры?
- Что сегодня интересует зрителя?
- Много ли молодежи приходит в театр работать?
Участники пресс-конференции:
- Дмитрий Бикбаев, художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа»
- Дмитрий Томилин ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона
- Андрей Черкасов генеральный продюсер театра «Кашемир»
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8