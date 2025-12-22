Вал продаж: Почему зрители все чаще выбирают частные театры

Частные театры борются за внимание публики, так как иначе им просто придется закрыться, а государственные могут позволить себе работать не при полном зале, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.

«Важно отметить, что частные компании борются за внимание публики, потому что если они не реализуют билеты, они умирают. И это мотивирует их очень активно развивать маркетинговые инструменты. Поэтому и заметно появление больших частных компаний: они добиваются внимания публики. Если государственные театры имеют подушку безопасности в виде средств, которые им выделяются на осуществление госзадания, операционной деятельности, то не все эти театры в достаточной степени промотивированы, чтобы быть на виду, создавать яркие интересные постановки. Мы видим, что некоторые из них не до конца заполнены. А вот если у частных театров билеты не проданы, то им даже за аренду платить будет нечем. Поэтому, конечно, видными становятся те компании, которые делает всё, что только можно, чтобы их продукты были видны, заметны и востребованы», - объяснил он.

По его словам, далеко не каждый государственный театр может похвастаться востребованностью у публики.

«И это, конечно, ни к чему хорошему для них не приведет. Потому что даже московский Департамент культуры очень-очень внимательно смотрит не просто не количество голов в зрительном зале, но и на количество проданных билетов, и интересуется их стоимостью. Потому что они порой продавались по неконкурентным ценам. Если у частных театров в стоимость билета заложены в том числе расходы на развитие, то государственный театр мог и по 200-300 рублей продавать билеты», - добавил он.

При этом ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин со своей стороны отметил, что частные театры отрезаны от сервиса «Пушкинская карта», в связи с чем государственные репертуарные театры пока находятся в привилегированном положении.

«Но если этот барьер будет снят, то вы увидите, что вал продаж качнётся в сторону именно частных театров», - добавил он.

Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя, потому что для всех выпускников вузов не хватает мест в государственных учреждениях, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

