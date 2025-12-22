Бикбаев развеял миф о том, что театры не могут приносить больших денег
Сегодня театр можно выстроить как часть креативной экономики с большими доходами, заявили НСН Андрей Черкасов и Дмитрий Бикбаев.
Частный театр будет успешным, если у него есть своя миссия – то, что отличает его от других, заявил генеральный продюсер театра «Кашемир» Андрей Черкасов в пресс-центре НСН.
«Творческий продукт может быть очень емким по ресурсам, но не менее востребованным, чем тот продукт, на который затрачены большие ресурсы. Мы к своему театру шли лет 15, получали опыт с партнерами, ресурсы генерировали. Сложно назвать конкретную цифру, путь, потому что творческие продукты бывают очень разные. Если вы понимаете, для чего вы делаете свой частный театр, тогда вы найдете и ресурсы. Любой проект может обернуться крахом. Все зависит от самого предпринимателя. Мы понимали, чего не хватает людям, выписали это и стали решать эти задачи», - рассказал он.
Со своей стороны, художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев отметил, что сегодня театр может приносить большие доходы.
«Есть мнение, что театр не приносит денег и он убыточен. Это очень широкое понятие на самом деле. Но то, что театр можно выстроить как часть креативной экономики с большими доходами, это абсолютно точно. Кто-то может построить бизнес, кто-то – нет. Все зависит от того, кто у руля», - пояснил он.
При этом ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин уверен, что цель у частных театров другая.
«Я думаю, что ни один человек, который открывает частный театр, не делает это ради извлечения прибыли и доходов. Это огромные затраты на содержание. Если театр просто на бумаге существует, есть один продукт и нет штата, это доходная история. А если ты реально строишь театр, это не ради доходности, это более глобальные человеческие идеи», - заключил собеседник НСН.
За два года частный проект может превратиться в целый театр, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.
