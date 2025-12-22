Бикбаев рассказал, как частные театры догнали государственные по доходам

По итогам 2024 года две частные компании попали в топ-6 театров Москвы по доходам, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.

«Нельзя сказать, что частные театры стали совсем диктовать творческую повестку, но, конечно, они стали заметными. Тут много причин, которые к этому привели. Одна из них заключается в том, что большие корпорации стали вводить у себя в экосистемах сервисы, которые реализуют билетную продукцию. Таким образом они стали создавать культурные продукты, составили конкуренцию государственным театрам, люди эти проекты, видят, покупают. По итогам 2024 года, например, две частные компании попали в топ-6 театров Москвы по доходам. На первом месте Большой театр, на втором - «Культурная служба» МТС. Замыкает этот сегмент частный театр Crave», - рассказал он.

Он отметил, что гранты также помогают частным начинаниям.

«Плюс молодежь стала более подкованной в части предпринимательской деятельности, получают гранты. Например, можно получить грант Москвы «Открытая сцена», президентский фонд культурных инициатив можно выиграть. Они выходят на рынок и конкурируют уже с государственными площадками, но пока это не самые серьезные конкуренты», - добавил собеседник НСН.

Ежегодно театральные вузы в России выпускают 1300 дипломированных актеров, по данным Минкульта, 18% из них не трудоустраиваются по специальности. На Всероссийской актерской бирже количество размещенных резюме в семь раз превышает число вакансий. Не найдя места на действующих сценах, актеры объединяются в коллективы и создают собственные частные театры, число которых за последние пять лет выросло в десятки раз. В Москве уже даже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена. Да и в Москве это престижно, например, у многих российских культурных деятелей есть свои частные театры: Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Петр Фоменко, Нонна Гришаева и многие другие.

