«Отдохновение и эмоции»: В театрах рассказали, как привлекают зрителей
Как правило, люди приходят в театр не за комедией или чем-то легким, но за «длинной эмоцией», заявил НСН Андрей Черкасов.
Подавляющее большинство зрителей театров хотят получить длинную эмоцию, которую не могут получить в кино, заявил генеральный продюсер театра «Кашемир» Андрей Черкасов в пресс-центре НСН.
«Мы когда с партнерами придумывали наш театр, это было в период пандемии, и мы для себя вывели такую формулировку: людям нужно отдохновение. А в этом году мы провели свое маркетинговое исследование, оно продолжалось около четырех месяцев. Это было сложно, дорого, но мы решили поговорить со зрителями, которые к нам приходят, чтобы понять, чего они хотят. Для нас было неожиданно, что подавляющее большинство зрителей ответили, что они хотят получить длинную эмоцию, которую не могут получить в кино. И, как правило, это не связано с комедией, чем-то лёгким, но эмоция – основной вывод», - объяснил он.
Частные театры борются за внимание публики, так как иначе им просто придется закрыться, а государственные могут позволить себе работать не при полном зале, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.
