На что жить: Молодые актеры уходят из театров из-за невысоких зарплат

Молодые актеры часто уходят из театров из-за невысоких зарплат, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

«Как ни странно, молодежь не стремится попасть в театр. Я очень удивлен, потому что сам нередко за руку отводил ребят в репертуарные гостеатры Москвы, и, как правило, каждый год у нас несколько ребят устраиваться в них – причем не где-то на окраинах, а в центре города. Зачастую это через несколько месяцев заканчивается звонком, особенно от мальчиков, которые говорят: «Мы с утра до ночи сидим на репетициях, нам платят 20 тысяч рублей, нам жить не на что, кушать не на что, мы сами иногородние, мы, наверное, уйдем из театра». Наверное, нашим депутатам и чиновникам нужно обсудить этот момент: должны быть какие-то подъемные для молодежи. Когда я заканчивал институт и ездил в разные театры, везде выплачивали средства на три месяца вперёд, так, что можно было существовать, ежедневно ходить на репетиции, репетировать, а не думать, где подзаработать копеечку», - рассказал он.

По его словам, сегодня начинающие актеры стараются сниматься в частных проектах, сериалах и кино.

«Многие ребята думают о том, чтобы зарабатывать деньги в антрепризе, в частных проектах, в съемках на онлайн-платформах, в кино. Они изначально с самого выхода в профессию думают, как зарабатывать. И не всегда театр – Мекка их желаний», - добавил собеседник НСН.

Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя, потому что для всех выпускников вузов не хватает мест в государственных учреждениях, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

