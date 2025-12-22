Бикбаев: За два года частный проект может превратиться в театр

За два года частный проект может превратиться в целый театр, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.

«Радует, что предприниматели предлагают интересные форматы. Например, театр «Кашемир», у которого «Гамлет» начинался в «Новом Манеже», а сейчас уже идёт во «Дворце на Яузе» - вот такой рост за один сезон! Возник «Гранд Театр». Это яркий проект, когда чемпионы мира по бальным танцам начали делать спектакли – с художественным оформлением, с красивыми костюмами. И вот буквально недавно они пришли к согласию и строят свой собственный театр на 800 мест! За два года они смогли вырасти до состояния, когда способны построить свой театр. Если вспомним историю, то тот же МХТ им. Чехова когда-то был частным. Ему Савва Морозов выделил средства. И вот мы как будто сделали круг, и сейчас предприниматели уже самостоятельно строят себе целые сцены в несколько этажей с разными возможностями. Недавно мы встретились с архитектором Олегом Карлсоном, и вот он тоже строит новую сцену в «Пространстве Внутри» - на 270 мест. А, казалось бы, пару сезонов это был маленький камерный театр. Удивительно, где они только находят деньги!», - отметил он.

