Всё занято: Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя

Дмитрий Томилин заявил НСН, что зритель голосует рублем, приходит смотреть на молодые лица, новых одаренных актеров. 

Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя, потому что для всех выпускников вузов не хватает мест в государственных учреждениях, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

«У нас достаточно много ребят и девушек выпускается по специальности «Актёр драматического театра и кино», и им всем надо где-то работать. Департамент культуры сокращает какие-то рабочие места, а актёрам надо служить, и отсюда возникает бум частных театров, где работают многие эти ребята, кстати, зачастую одарённые, талантливые. Конечно, их место на сцене государственных репертуарных театров, но так как там всё занято, создаются частные и довольно успешные компании, которые показывают этих ребят на своих площадках. А зритель голосует рублем, приходит смотреть на молодые лица, новых одаренных людей, которым хочется сопереживать. И я за то, чтобы частный сектор развивался, чтобы было как можно больше сценических площадок, где выпускники театральных вузов могут себя применить», - рассказал он.

По итогам 2024 года две частные компании попали в топ-6 театров Москвы по доходам, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:АктерыТеатры

