Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя, потому что для всех выпускников вузов не хватает мест в государственных учреждениях, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

«У нас достаточно много ребят и девушек выпускается по специальности «Актёр драматического театра и кино», и им всем надо где-то работать. Департамент культуры сокращает какие-то рабочие места, а актёрам надо служить, и отсюда возникает бум частных театров, где работают многие эти ребята, кстати, зачастую одарённые, талантливые. Конечно, их место на сцене государственных репертуарных театров, но так как там всё занято, создаются частные и довольно успешные компании, которые показывают этих ребят на своих площадках. А зритель голосует рублем, приходит смотреть на молодые лица, новых одаренных людей, которым хочется сопереживать. И я за то, чтобы частный сектор развивался, чтобы было как можно больше сценических площадок, где выпускники театральных вузов могут себя применить», - рассказал он.

По итогам 2024 года две частные компании попали в топ-6 театров Москвы по доходам, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.

