Всё занято: Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя
Дмитрий Томилин заявил НСН, что зритель голосует рублем, приходит смотреть на молодые лица, новых одаренных актеров.
Частные театры помогают начинающим актерам проявить себя, потому что для всех выпускников вузов не хватает мест в государственных учреждениях, заявил ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.
«У нас достаточно много ребят и девушек выпускается по специальности «Актёр драматического театра и кино», и им всем надо где-то работать. Департамент культуры сокращает какие-то рабочие места, а актёрам надо служить, и отсюда возникает бум частных театров, где работают многие эти ребята, кстати, зачастую одарённые, талантливые. Конечно, их место на сцене государственных репертуарных театров, но так как там всё занято, создаются частные и довольно успешные компании, которые показывают этих ребят на своих площадках. А зритель голосует рублем, приходит смотреть на молодые лица, новых одаренных людей, которым хочется сопереживать. И я за то, чтобы частный сектор развивался, чтобы было как можно больше сценических площадок, где выпускники театральных вузов могут себя применить», - рассказал он.
По итогам 2024 года две частные компании попали в топ-6 театров Москвы по доходам, заявил художественный руководитель «Покровка.Театр», генеральный директор и продюсер театрального пространства «Арт-платформа», организатор московской премии для частных театров «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского
- Юрист констатировала, что наличие детей не укрепляет брак
- Почему в России продают запрещенные «незамерзайки»
- На что жить: Молодые актеры уходят из театров из-за невысоких зарплат
- «Отдохновение и эмоции»: В театрах рассказали, как привлекают зрителей
- Почва под ногами: Брачный договор повышает уровень доверия
- Бикбаев: За два года частный проект может превратиться в театр
- Гладков: ЧП произошло в финансовой организации в Белгороде
- Юрист назвала заключение брачного контракта честным решением
- Вал продаж: Почему зрители все чаще выбирают частные театры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru