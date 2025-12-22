В России необходимо включить цирковое искусство в систему высшего образования, заявил НСН ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин.

«Мы в этом году начали готовить ребят по направлению «Клоунада». Для нас это было, конечно, экзотичное направление, но многие ребята с удовольствием получают эту более узкую специальность. У нас в системе высшего образования в России никто не занимается цирковым искусством. У нас есть только цирковые училища, где готовят ребят. Я уже не говорю, что у нас клоунов не готовят нигде, хотя раньше в Советском союзе это было. В системе высшего образования представлена только цифровая режиссура», - посетовал он.

Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ранее заявил, что сегодня не появились новые клоуны, способные держать зрительный зал в тонусе «столько, сколько надо». В этой связи он указал на великих советских клоунов Юрия Никулина, Олега Попова, Леонида Енгибарова и Карандаша, отмечает «Радиоточка НСН».



