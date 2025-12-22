В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
Дмитрий Томилин заявил НСН, что есть только цирковые училища, где готовят ребят, а будущих клоунов вообще никто не обучает.
В России необходимо включить цирковое искусство в систему высшего образования, заявил НСН ректор Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин.
«Мы в этом году начали готовить ребят по направлению «Клоунада». Для нас это было, конечно, экзотичное направление, но многие ребята с удовольствием получают эту более узкую специальность. У нас в системе высшего образования в России никто не занимается цирковым искусством. У нас есть только цирковые училища, где готовят ребят. Я уже не говорю, что у нас клоунов не готовят нигде, хотя раньше в Советском союзе это было. В системе высшего образования представлена только цифровая режиссура», - посетовал он.
Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ранее заявил, что сегодня не появились новые клоуны, способные держать зрительный зал в тонусе «столько, сколько надо». В этой связи он указал на великих советских клоунов Юрия Никулина, Олега Попова, Леонида Енгибарова и Карандаша, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры взломали каталог Spotify
- Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и ЕС
- Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА
- В России призвали включить цирковое искусство в систему высшего образования
- Бикбаев развеял миф о том, что театры не могут приносить больших денег
- Депутаты от КПРФ призвали восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке
- Украинские СМИ сообщили об увольнении Михаила Подоляка из офиса Зеленского
- Юрист констатировала, что наличие детей не укрепляет брак
- Россиян пообещали избавить от некачественной «незамерзайки»
- На что жить: Молодые актеры уходят из театров из-за невысоких зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru