23.05.2025 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пить или не пить? Планируют ли законодатели ввести «сухой» закон?»

Более половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию. Согласно исследованию, за последние два десятилетия россияне стали чаще считать пропаганду здорового образа жизни эффективным способом борьбы с алкоголизмом. В 2005 году большинство предлагали запретить рекламу алкоголя и ограничить его продажу молодежи до 21 года. Сегодня же акцент сместился на продвижение здорового образа жизни.

В различных регионах России уже реализуются меры, направленные на снижение уровня потребления алкоголя. Например, в Якутии розничная продажа алкогольной продукции и пива разрешена с 14 до 20 часов. В Чеченской Республике вино и крепкий алкоголь продают только с 08 до 10 часов. В Республике Дагестан и Республике Калмыкия с 10 до 20 часов. Но главным достижением вышеуказанных антиалкогольных мер в Вологодской области стало снижение на 29 % смертности от последствий, связанных с употреблением алкоголя.

Депутат Госдумы Свинцов впервые на площадке пресс-центра НСН представит свою законодательную инициативу о запрете алкомаркетов на расстоянии менее 100 метров от жилых домов, образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций.

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;

первый заместитель председателя комиссии Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи детей и традиционных ценностей Павел Пожигайло;

врач психиатр-нарколог Василий Шуров

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Как государство контролирует рынок алкоголя сегодня?

Какая статистика употребления алкоголя в России?

Много ли отравлений от алкоголя?

Есть ли допустимые меры алкоголя безопасные для организма человека?

Существует ли «полезный» алкоголь?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







