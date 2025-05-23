Благодаря запрету алкоголя в ряде регионов смертность снизилась на 42%

В регионах, где запретили продажу алкоголя, на 50% снизилась преступность по алкогольным причинам, сказал НСН депутат Андрей Свинцов.

Ряд российских регионов ввели «сухой» закон и уже сообщают о хороших результатах этого решения, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«Некоторые регионы России ввели полный сухой закон, отказавшись от продажи алкоголя. Там на 42% снизилась смертность от алкогольных последствий. На 50% снизилась преступность по алкогольным причинам», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
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