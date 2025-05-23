Депутат Свинцов призвал запретить рекламу безалкогольного пива

Безалкогольного пива, как и безалкогольной водки, не бывает, поэтому реклама таких напитков должна быть запрещена, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.

Реклама безалкогольного пива по факту является все равно рекламой алкогольных напитков, завуалированной под слово «безалкогольный», заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«Мы пытаемся запретить рекламу безалкогольного пива, потому что мы считаем, что безалкогольного пива, как и безалкогольной водки, не бывает. Не может алкогольный напиток совмещаться со словом «безалкогольный». Это должен быть другой напиток - пенный, напиток из растительных ингредиентов и так далее. Это подмена рекламы алкогольных продуктов. Я удивляюсь, почему до сих пор у нас на телевидении нет рекламы безалкогольной водки, безалкогольного вина, безалкогольного коньяка и так далее. Почему мы до сих пор соглашаемся с тем, что у нас есть реклама безалкогольного пива? Мы считаем, что это все равно реклама алкогольных напитков, завуалированная под слово «безалкогольный». Все это понимают, но не реагируют», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах, в которых ввели ограничения на продажу спиртных напитков, снизилось количество смертей от причин, обусловленных алкоголем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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