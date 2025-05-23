Депутат Свинцов призвал запретить рекламу безалкогольного пива
Безалкогольного пива, как и безалкогольной водки, не бывает, поэтому реклама таких напитков должна быть запрещена, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Реклама безалкогольного пива по факту является все равно рекламой алкогольных напитков, завуалированной под слово «безалкогольный», заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Мы пытаемся запретить рекламу безалкогольного пива, потому что мы считаем, что безалкогольного пива, как и безалкогольной водки, не бывает. Не может алкогольный напиток совмещаться со словом «безалкогольный». Это должен быть другой напиток - пенный, напиток из растительных ингредиентов и так далее. Это подмена рекламы алкогольных продуктов. Я удивляюсь, почему до сих пор у нас на телевидении нет рекламы безалкогольной водки, безалкогольного вина, безалкогольного коньяка и так далее. Почему мы до сих пор соглашаемся с тем, что у нас есть реклама безалкогольного пива? Мы считаем, что это все равно реклама алкогольных напитков, завуалированная под слово «безалкогольный». Все это понимают, но не реагируют», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах, в которых ввели ограничения на продажу спиртных напитков, снизилось количество смертей от причин, обусловленных алкоголем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
- Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
- Производство алкоголя выросло до рекордных 10,1 млрд литров в 2024 году
- В США заблокировали указ Трампа о ликвидации министерства образования
- В Дагестане завели дело после обрушения моста XV века в селе Кунки
- В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды и песка на Черноморском побережье
- Грузия запретила россиянам и белорусам вывозить авто в третьи страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru