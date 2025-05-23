В Госдуме захотели запретить продажу алкоголя лицам до 21 года
23 мая 202512:41
Александра Веснина
В Госдуме вновь заговорили о повышении возраста покупки алкоголя с 18 до 21 года, рассказал НСН Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призвал поднять возраст совершеннолетия с 18 до 21 года.
«Надо подумать над повышением разрешенного возраста употребления алкоголя с 18 до 21. Нас поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подобная мера работает в США уже давно. Это очень разумно. Надо обсудить это с нашим гражданами, с профессиональным сообществом, с врачами», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru