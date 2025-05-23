Нарколог Шуров поддержал повышение возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года

Психиатр-нарколог Василий Шуров в пресс-центре НСН призвал государство не бояться слова «пропаганда» в контексте здорового образа жизни.

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в пресс-центре НСН заявил о необходимости пропаганды здорового образа жизни для школьников.

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«Я, как врач психиатр-нарколог, полностью приветствую инициативу поднять возраст покупки алкоголя с 18 до 21 года. В 18 лет у людей очень незрелый мозг, даже в 21 год мозг считается не окрепшим. Начинать его травить - плохая идея. Мы понимаем, какой будет урон для психики и в целом здоровья человека. Я считаю, что профилактика должна были первичной, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Не с детского сада, конечно, но со школы. Государство должно не бояться слова «пропаганда». Когда мы говорим о здоровой нации, донесение информации крайне важно», - сказал собеседник НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что реклама безалкогольного пива по факту является все равно рекламой алкогольных напитков, завуалированной под слово «безалкогольный».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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