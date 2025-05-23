В Госдуме призвали убрать алкоголь в отдельные залы супермаркетов
23 мая 202512:22
Александра Веснина
Посетители супермаркета не должны видеть алкоголь по аналогии с сигаретами, заявил в пресс-центре НСН депутат Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что несовершеннолетних людей нельзя допускать в залы с алкоголем.
«Мы считаем, что вводить полностью сухой закон не нужно. Это слишком радикальная мера, которая может привести к негативным последствиям. Системная борьба с алкоголем - то, что нужно. Мы предлагаем убрать алкоголь от касс. Кроме того, мы предлагаем убрать алкоголь в отдельные залы, куда доступ лицам младше 18 лет будет запрещен. Эти отдельные залы в супермаркетах должны быть с непрозрачными стенами. Люди не должны видеть, что там есть алкоголь. По аналогии с сигаретами», - сказал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила запретить продавать сладости в алкомаркетах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru