Свинцов: Среди молодежи 75% выступают за антиалкогольную кампанию в России
23 мая 202513:37
Александра Веснина
Молодежь понимает, что алкоголь - это плохо, сказал в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в пресс-центре НСН, что 75% россиян 18-25 лет выступают за проведение в России антиалкогольной кампании.
«Мы провели опрос. Согласно его результатам, среди молодежи в возрасте 18-25 лет 75% за антиалкогольные меры. Им уже разрешили пить, казалось бы. Молодежь понимает, что это плохо. Наша молодежь самая умная, самая талантливая. Они понимают, что сегодня в России нужна антиалкогольная кампания», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач психиатр-нарколог Василий Шуров в пресс-центре НСН заявил о необходимости пропаганды здорового образа жизни для школьников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru