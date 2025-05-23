Член ОП Пожигайло призвал запретить алкогольным брендам спонсорство и меценатство
Благотворительность является частью маркетинга для компаний, производящих алкоголь и сигареты, сказал НСН Павел Пожигайло.
Необходимо запретить компаниям, производящим алкоголь и сигареты, заниматься меценатством и благотворительностью, заявил в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комиссии Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи детей и традиционных ценностей Павел Пожигайло.
«В закон о безопасности необходимо ввести понятие «опасность алкоголизации» населения. Если эта категория попадает в стратегию национальной безопасности или в закон о безопасности, то тогда это становится предметом разработки специальных нормативно-правовых мер по решению этой проблемы. В чем сила этих алкогольных компаний? Они имеют достаточно большие дивиденды и прибыли. Они часто являются спонсорами большого количества мероприятий, которые в том числе организует власть. Через это спонсорство власть становится зависимой от этих компаний. Для алкогольных компаний это часть маркетинга. Необходим запрет на спонсорство, меценатство, благотворительность для компаний, которые производят алкоголь, табак и так далее», - сказал собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что нужно запретить алкомаркеты в жилых домах и ближе 100 метров от жилых домов, любых образовательных учреждений, медицинских и спортивных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru