«Обложили гадостью»: Свинцов предложил запретить алкомаркеты в жилых домах
Нужно запретить алкомаркеты в жилых домах и ближе 100 метров от жилых домов, любых образовательных учреждений, медицинских и спортивных объектов, сказал НСН Андрей Свинцов.
Если выручка магазина от продажи алкоголя превышает 50% от общей выручки за один квартал, то это алкомаркет, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
«Сегодня в некоторых жилых домах по два алкомаркета. Обложили заразой наших граждан так, что мимо пройти невозможно. Наш законопроект предлагает ввести ограничения на размещение алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от жилых домов, любых образовательных учреждений, медицинских и спортивных объектов. Алкомаркет - магазин, где в основном торгуют алкоголем. Мы считаем, что это легко определяется: если в этой торговой точке выручка от продажи алкоголя превышает 50% от общей выручки за один квартал, то это алкомаркет», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru