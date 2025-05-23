«Обложили гадостью»: Свинцов предложил запретить алкомаркеты в жилых домах

Нужно запретить алкомаркеты в жилых домах и ближе 100 метров от жилых домов, любых образовательных учреждений, медицинских и спортивных объектов, сказал НСН Андрей Свинцов.

Если выручка магазина от продажи алкоголя превышает 50% от общей выручки за один квартал, то это алкомаркет, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

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«Сегодня в некоторых жилых домах по два алкомаркета. Обложили заразой наших граждан так, что мимо пройти невозможно. Наш законопроект предлагает ввести ограничения на размещение алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от жилых домов, любых образовательных учреждений, медицинских и спортивных объектов. Алкомаркет - магазин, где в основном торгуют алкоголем. Мы считаем, что это легко определяется: если в этой торговой точке выручка от продажи алкоголя превышает 50% от общей выручки за один квартал, то это алкомаркет», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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