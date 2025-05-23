«Обложили гадостью»: Свинцов предложил запретить алкомаркеты в жилых домах

Новые пассажирские вагоны осенью начнут курсировать между Москвой и Петербургом Домработница в Москве ограбила хозяйку квартиры на 900 тысяч рублей Азиатский львенок обнаружен в квартире в Москве Более 10-ти павильонов с продукцией столичных брендов откроют в столице в рамках проекта "Лето в Москве" Исторический музей привезет в Москву терракотовых воинов из Китая