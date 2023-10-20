Открытие Московского театра эстрады: какие сюрпризы ждут зрителей в новом сезоне?

18.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг художественного руководителя театра Геннадия Викторовича Хазанова в честь открытия Московского театра эстрады.

Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября. Мюзикл «Между двух миров» — современная адаптация классической пьесы российского еврейского драматурга Семена Акимовича Ан-ского «Диббук», ставшей широко известной благодаря своему месту в истории и русского, и израильского театра. Спектакль по этой пьесе, поставленный Евгением Вахтанговым в 1922 году в студии «Габима», не сходил со сцены более сорока лет и стал классикой. В основе сюжета история любви Леи, дочери богатого купца, и бедного юноши Хонона, в которой оказались переплетены еврейский фольклор и мистика. По словам режиссера мюзикла «Между двух миров» Нины Чусовой, по жанру это «отчасти триллер». Композитором стал Александр Журбин, а главные роли исполнили звезды театральной сцены и мюзиклов Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и другие.

В ходе брифинга Геннадий Викторович приоткроет занавес предстоящего театрального сезона и новинок, которые уже с нетерпением ждет зритель.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

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