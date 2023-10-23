Последняя работа: Хазанов о спектакле «Трое в парке, не считая собаки»

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что жалеет о том, что спектакля «Трое в парке, не считая собаки» не будет на сцене театра.

«Это моя последняя театральная работа. Я даже не думал, что будет такой результат! Я думал, что надо что-то делать. Мы трудно начинали, раскачивались тяжело, а теперь я просто не представляю жизни без моих коллег, с которыми мне посчастливилось это играть. Мне очень нравится этот спектакль, мне жаль, что его не будет на сцене Театра эстрады. Это чисто организационные вопросы», - поделился он.

Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН рассказал, какие спектакли привлекают современного зрителя и его самого.

