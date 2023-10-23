«Сцена звезд!»: Хазанов рассказал о «большом меню» спектаклей в Театре эстрады

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН анонсировал «большое меню» спектаклей театра, отметив звездный состав каждого проекта.

«Вы увидите очень большое меню: это и классические спектакли, и современные, вплоть до того, что, например, у нас Леша Гуськов с Игорем Бутманом вдвоем играют свою версию джазового вечера, где исполняется Евгений Онегин Пушкина. До такой степени. Списку актеров могут позавидовать практически все, это будет сцена звезд. У нас и Елена Яковлева, и Виктория Толстоганова, и Марина Александрова…Прекрасный перечень исполнителей, это звездный театр без своей труппы», - рассказал он.

Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.

