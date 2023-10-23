«Никому не судья!»: Хазанов об уехавших из России артистах

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что не может судить уехавших из России артистов.

«Если у актера нет замены, спектакль сходит с репертуара. Что касается зрителей, я не могу не выразить своего сожаления по поводу того, что мы вынуждены это обсуждать. Я никому не судья, я не выступаю в качестве обвинителя, каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. Каждый выбирает тот или иной путь, берет на себя лично ответственность за результат. Я должен делать то, что могу, оставаясь в благодарности к тем, кто мне дает эту возможность», - отметил он.

Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН анонсировал «большое меню» спектаклей театра, отметив звездный состав каждого проекта.

