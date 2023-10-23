«Решит зритель»: Хазанов о новом репертуаре Театра эстрады после реконструкции
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов признался НСН, что ждет особенных предложений от «владельцев спектаклей».
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН рассказал, к чему готовится театр после длительной реконструкции.
«Весной 2018 года Театр эстрады закрылся на реконструкцию. Все эти годы театр функционировал в закрытом режиме, ничего не могло играться на сцене. Театр задумывался как прокатная площадка. В этот период исполнители стали искать альтернативные сцены, где они могли бы демонстрировать свой контент. Театр смиренно ждал, когда можно будет открыть двери и уже с новым дыханием попытаться начать относительно новую жизнь. Сегодня Театр эстрады будет открыт для всех, кто успеет заскочить в вагон, желающих достаточно. Театр имеет дело уже с прокатчиками, то есть, с продюсерами – с владельцами спектаклей. Я пока еще в режиме присмотра по поводу того, какие спектакли выбирать и ставить. Теперь надо смотреть, что будет, что-то будет отпадать, но многое будет зависеть от зрителя, от спроса. Если это очень талантливо, но экономически нецелесообразно, это просто не выживет. Надеюсь, получится создать что-то специальное для Театра эстрады», - рассказал он.
Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.
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