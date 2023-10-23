«Интерьеры сохранены»: Хазанов об изменениях в Театре эстрады после реконструкции

Художественный руководитель Геннадий Хазанов отметил, что в театре полностью обновили все конструкции, включая пол – теперь зрителям на задних рядах будет удобнее смотреть спектакль. 

Московский театр Эстрады встретит зрителя старыми интерьерами, рассказал художественный руководитель Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.

«Все осталось то же самое, мне даже трудно сказать, что поменяли. Просто все заменили на новое. Интерьеры сохранены, они заново сделаны. Подъем в зрительном зале, партер теперь под углом, на задних рядах все хорошо видно, то есть, подняли пол, перестроили. А какие теперь сделаны гримировочные комнаты! Лев Лещенко пришел посмотреть и сказал, что выходить на сцену даже не хочется, настолько там хорошо», - поделился он.

Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что театр до реконструкции находился в аварийном состоянии.

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ФОТО: Театр Эстрады
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