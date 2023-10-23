«Унизительно!»: Хазанов сравнил эпатажные современные спектакли с проституцией

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН рассказал, какие спектакли привлекают современного зрителя и его самого.

«Все зависит от качества…Это тоже вещь субъективная. Кому-то нравится один режиссер, кому-то другой. Я могу определенно сказать, что я хотел бы по возможности сохранить то прекрасное, что всегда было на русской сцене. Я боюсь выглядеть ретроградом, но не могу сказать, что я поклонник сегодняшнего сценического мирового театрального языка. В этом смысле я представитель уходящего поколения. Если это не направлено к сердцу зрителя, если задачей является только эпатаж любыми средствами, это унизительно для самого создателя. Это мало чем отличается от проституции», - рассказал он.

Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.

Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что театр до реконструкции находился в аварийном состоянии.

