«Взяли на себя риск»: Московский театр эстрады откроет новый сезон мюзиклом
Художественный руководитель театра Геннадий Хазанов признался НСН, что теперь на постановки в театре образовалась «очередь».
Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.
«Все дело в том, что кто-то должен был взять на себя риск из прокатчиков – начать продажу билетов на спектакли, не имея договора с театром. Театр не мог подписать договор, так как не было документа об открытии театра. Кто-то должен был взять на себя риск этот. Таким человеком оказался Михаил Шейнин, который является исполнительным продюсером спектакля «Между двух миров», это мюзикл с очень хорошими артистами – Ефим Шифрин, Валерия Ланская. Они первые, а дальше просто в очередь встали. Я тоже встал в очередь, теперь 12 ноября я сыграю вечер под названием «Место встречи изменилось». Клянусь, не собирался этого делать, но так получилось», - поделился он.
Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.
Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что театр до реконструкции находился в аварийном состоянии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Донецка
- Строители начали активное возведение эстакады через Северо-Западную хорду в Мневниках
- «Интерьеры сохранены»: Хазанов об изменениях в Театре эстрады после реконструкции
- Курс доллара упал ниже 95 рублей
- Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов
- ЦАХАЛ: ХАМАС держит в заложниках 222 человека
- Кулинарные мастер-классы и встречи с работодателями прошли для будущих поваров в столице
- Боец UFC Чимаев заявил, что Кадыров подарил ему «Гелендваген»
- РБК: Банки не поддержали законопроект о доступе силовиков к данным клиентов
- Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru