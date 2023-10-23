«Взяли на себя риск»: Московский театр эстрады откроет новый сезон мюзиклом

Московский Театр эстрады откроется для зрителей после длительной реконструкции мюзиклом, рассказал художественный руководитель театра Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН.

«Все дело в том, что кто-то должен был взять на себя риск из прокатчиков – начать продажу билетов на спектакли, не имея договора с театром. Театр не мог подписать договор, так как не было документа об открытии театра. Кто-то должен был взять на себя риск этот. Таким человеком оказался Михаил Шейнин, который является исполнительным продюсером спектакля «Между двух миров», это мюзикл с очень хорошими артистами – Ефим Шифрин, Валерия Ланская. Они первые, а дальше просто в очередь встали. Я тоже встал в очередь, теперь 12 ноября я сыграю вечер под названием «Место встречи изменилось». Клянусь, не собирался этого делать, но так получилось», - поделился он.

Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.

Ранее Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что театр до реконструкции находился в аварийном состоянии.

