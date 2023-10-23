«Небезопасно для зрителя»: Хазанов о причинах реконструкции Театра эстрады

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался, что театр до реконструкции находился в аварийном состоянии.

«У театра непростая жизнь, он так зависит от жизни Дома на набережной. Этот дом появился еще по распоряжению Сталина, без малого сто лет жизни здания подвели ситуацию к тому, что нужны внутренние переделки, коммуникационные переделки. Какие-то вещи уже были небезопасны для зрителя. Например, когда Театр перестал работать, выяснилось, что колонны перед входом могли рухнуть в любую секунду. Это уже перебрало свой срок. Это была необходимость. Это не значит, что за мной кто-то бегал, я понимал, что принципиальное обновление необходимо. Меня услышали самые высокие руководители и очень помогли», - отметил он.

Одним из главных событий театральной жизни Москвы в этом сезоне станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви «Между двух миров», показы которого пройдут 25 и 26 октября.

