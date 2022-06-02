06.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заместителя Председателя Госдумы Бориса Чернышова на тему: «Отказ от Болонской системы образования: какое будущее ждет ЕГЭ?»

На днях Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что переход страны на Болонскую систему не оправдал ожиданий. Однако при отказе от нее в России сохранятся бакалавриат и магистратура. Пока ректоры российских вузов обсуждают новую систему национального образования, эксперты в СМИ рассуждают об отмене ЕГЭ. Более 20 лет единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой сдачи одновременно выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в университетах. Однако споры вокруг этой системы оценки знаний из года в год появляются в Сети и образовательном сообществе. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что ЕГЭ является сильнейшим стрессовым событием для учащихся и поэтому он обратился к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву с инициативой ввести возможность неоднократной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года.

Во время брифинга обсудят следующие вопросы:

Как проходит ЕГЭ сегодня?

Какие особенности у ЕГЭ-2022?

Как трансформируется система российского образования в 2023 году?

Какие изменения планируются в законе об образовании?

Как организована сдача ЕГЭ в ДНР и ЛНР?

На сколько увеличится количество бюджетных мест в ВУЗах в следующем году?

Может ли российская система образования отказаться от ЕГЭ?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

