В Госдуме заявили о создании кафедр предприятий и производств в университетах
От создания таких базовых кафедр увеличится число инженеров и строителей, заявил в эфире НСН Борис Чернышов.
В ближайшее время в России будут создаваться базовые кафедры многих предприятий и производств в университетах, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Сейчас будут создаваться базовые кафедры многих организаций, предприятий и производств в университетах. Это очень важно. За последние несколько лет, силами Минобрнауки, большое количество бюджетных мест, которое было создано, передалось в региональные университеты. Особенно технические специальности. Мы увидим увеличение количества инженеров, строителей. Улучшение вопросов, связанных с химпромом и подготовкой кадров, занимающихся экспертизой на производстве и строительстве. Нужно заниматься тем, чтобы выпускники или учащиеся принимали участие в научно-исследовательских разработках», - сказал Чернышов.
Ранее Минстрой заявлял, что на 2021 год в России не хватало как минимум 1,2 млн строителей.
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