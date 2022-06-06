В Госдуме заявили о создании кафедр предприятий и производств в университетах

«Сейчас будут создаваться базовые кафедры многих организаций, предприятий и производств в университетах. Это очень важно. За последние несколько лет, силами Минобрнауки, большое количество бюджетных мест, которое было создано, передалось в региональные университеты. Особенно технические специальности. Мы увидим увеличение количества инженеров, строителей. Улучшение вопросов, связанных с химпромом и подготовкой кадров, занимающихся экспертизой на производстве и строительстве. Нужно заниматься тем, чтобы выпускники или учащиеся принимали участие в научно-исследовательских разработках», - сказал Чернышов.

Ранее Минстрой заявлял, что на 2021 год в России не хватало как минимум 1,2 млн строителей.

