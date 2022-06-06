В Госдуме заявили о создании кафедр предприятий и производств в университетах

От создания таких базовых кафедр увеличится число инженеров и строителей, заявил в эфире НСН Борис Чернышов. 

В ближайшее время в России будут создаваться базовые кафедры многих предприятий и производств в университетах, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

Садовничий: Российские вузы вернутся к специалитету

«Сейчас будут создаваться базовые кафедры многих организаций, предприятий и производств в университетах. Это очень важно. За последние несколько лет, силами Минобрнауки, большое количество бюджетных мест, которое было создано, передалось в региональные университеты. Особенно технические специальности. Мы увидим увеличение количества инженеров, строителей. Улучшение вопросов, связанных с химпромом и подготовкой кадров, занимающихся экспертизой на производстве и строительстве. Нужно заниматься тем, чтобы выпускники или учащиеся принимали участие в научно-исследовательских разработках», - сказал Чернышов.

Ранее Минстрой заявлял, что на 2021 год в России не хватало как минимум 1,2 млн строителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДепутатРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры