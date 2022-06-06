«Хорошее не зачеркивать»: Депутат заявил о невозможности отказа от Болонской системы
От идеологии Болонской системы необходимо уходить, но не отказываться полностью, заявил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Полностью отказаться от Болонской системы образования в России не получится по экономическим причинам, такая система удобна иностранным студентам, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Полностью отказаться от двухступенчатой Болонской системы образования нам не получится – по одной причине: экономической. Это иностранные студенты, которым понятна система – два, четыре года, бакалавриат, магистратура. В советское время для ребят, которые приезжали из-за рубежа, в МГИМО и РУДН тоже были бакалавриат и магистратура, и они получали такие степени. Плюс ко всему для ребят, которые хотят учиться по такой системе, нужно сохранять – это второй момент. И третий: мы за 10 лет большое количество бакалавров и магистров получили. С ними-то что? Если вычеркнуть их из образования, им нужно будет новые дипломы выдать, а что у бакалавра будет написано? Недоспециалист? Переспециалист? Да, от идеологии Болонской системы мы должны уходить. Но то хорошее, что мы получили за эти 10 лет, зачеркивать нельзя», - сказал Чернышов.
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию.
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